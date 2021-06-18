Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu.

Sağanak yağış nedeniyle Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir sokak suyla doldu.

Sokakta park halindeki araçlar su altında kaldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Başakşehir'de istinat duvarı çöktü

Şiddetli yağışın etkili olduğu ilçelerden biri de Başakşehir oldu. Şeyh Şamil Caddesi'ne bağlanan 13. Cadde'de yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında istinat duvarı çöktü.

Çalışmalar nedeniyle Şeyh Şamil Caddesi'nin trafiğe kapalı olan bölümüne doğru çöken yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstinat duvarından devrilen ve tehlike oluşturan beton bloklar iş makinesi ile parçalara ayrıldı.

Çökme nedeniyle yağmur suyu drenaj ve kanalizasyon hattı da zarar gördü. Ekiplerin çöken duvarda çalışması devam ediyor.

Eyüpsultan'da bir cadde su altında kaldı

Eyüpsultan'da, yapılan uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış sonrası bir cadde sular altında kaldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etkili olan yağış nedeni ile Yeşilpınar Mahallesi Karadeniz Caddesi'ni su bastı. Mazgalların tıkanması nedeni ile taşan sular sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan su baskını anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Tramvay seferleri aksadı

Kuvvetli yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.