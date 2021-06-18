Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 16:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Selfie çekerken denize düştü
[Fotoğraf: DHA]
Bartın’ın Amasra ilçesinde kayalıkların üzerinde selfie çekerken denize düşen Ürdün uyruklu üniversite öğrencisi Seif Mohammad Yousef Khashan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Bartın'ın Amasra ilçesindeki küçük limandaki kayalıklarda meydana geldi.
Karabük Üniversitesi’nde öğrenim gören 19 yaşındaki Seif Mohammad Yousef, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği ilçede limanda bulunan kayalıkların üzerinde selfie çekerken dengesini kaybedip denize düştü.
Yüzme bilmediği belirtilen Yousef için arkadaşları vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkartıldı.
Baygın haldeki Seif Mohammad Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
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