Yaz mevsiminin gelmesiyle Trabzon, Giresun ve Gümüşhane'den yaylaya göçenler Kadırga Yaylası Açık Camii'nde her hafta cuma günü bir araya gelerek namaz kılıyor.

560 yıllık tarihi camiyi bu yıl da dolduran vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde cuma namazını kılarak yüzyıllardır devam eden geleneğe eşlik etti.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın da namaz kıldığı cami

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinden cuma namazı kılmak için camiye gelen İsmail Hakkı Ciner, burada kıldığı namazdan dolayı manevi olarak kendini daha huzurlu hissettiğini söyledi.

Yaz aylarında camide yoğunluğun daha da fazla olduğuna işaret eden Ciner, "Fatih Sultan Mehmet'in burada namaz kıldığını biliyoruz. Ondan bu yana her cuma namazı burada kılınır. Yaylada başka camiler de var ama burada namaz kılmanın edası başka oluyor. Manevi olarak insan daha huzurlu oluyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Burada olmak Süleymaniye'de Eyüp Sultan'da olmak gibi"

Yaz tatili için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Naif Uçar ise her sene geldiği Kadırga Yaylası Açık Camisi'nde cuma namazı kıldığını ifade etti.

Uçar, "Pandemi nedeniyle 2 senedir buraya gelemedim ve kahrını yaşıyorum. Burada namaz kılmak Süleymaniye ve Eyüp Sultan gibi büyük camilerde namaz kılmak gibi. Burada çok mutlu oluyor ve huzur doluyorum. Allah'a şükrediyorum, burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.