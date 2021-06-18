Doğaya zarar vermiyor, elektrik ağına bağlı kalmadan bataryası ile yol alabiliyor.

Türk mühendisleri yüzde yüz yerli tramvay üretti.

"Dünyada bu menzili katedebilen ilk tramvay olma özelliği taşıyor"

Firma yetkilisi Aytunç Günay, "Yıllar içinde kazanmış olduğumuz bataryalı araçlara elektrikli otobüslerdeki bataryanın teknolojisini tramvaylara uyarlayarak, katenere bağlı olmaksızın 63 km batarya ile yol alabilen bir tramvay. Dünyada bu menzili katedebilen ilk tramvay olma özelliğini taşıyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Testlerin ardından Romanya'ya uğurlandı

Bir teknoloji firması tarafından üretilen araçların son testleri Ankara Sincan'da yapıldı.

Yerli tramvayın tüm teknik donanımları kontrol edildi. 21 tramvay Romanya'nın Temeşvar kentine uğurlandı. 16 araç da yaş kentine teslim edilecek.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'nin yeni ihraç kalemi

Doğa dostu yerli tramvaylar Türkiye için yeni bir teknolojik ihraç kalemi olacak.

Günay, toplamda Romanya'dan 2 ayrı şehirden ihale kazandıklarını ve bu ihalelerin toplamında 56 aracın 115 milyon euroluk ihracat değeri olacağını söyledi.

30 metre uzunluğunda, yüzde yüz alçak tabanlı tramvay 200 yolcuyu taşıyabiliyor. Hem sürücüsüne hem yolcularına konforlu bir ulaşım imkanı sağlıyor.

[Fotoğraf: AA]