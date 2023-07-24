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Türkiye
AA 24.07.2023 00:57

Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda da orman yangını çıktığı belirtildi.

Yunanistan'ın Korfu Adası'nda orman yangını
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan yangın sebebiyle 12 yerleşim biriminin boşaltıldığı belirtildi.

Haberlerde, yangından etkilenen bölgelerde kalan turistlerin Kasiopi köyüne götürüldükleri kaydedildi.

Kuzey Korfu Belediye Başkanı Yorgos Mahimaris, Yunan Devlet Ajansı AMNA'ya, "Zor bir durum, yangın Megulas bölgesinde ilk evlere ulaştı." dedi.

Öte yandan, dün akşam saatlerinde Mora'nın kuzeyinde bulunan Egio kasabası yakınlarında çıkan orman yangını sebebiyle de tedbir amaçlı bazı yerleşim birimlerinin boşaltıldığı bildirildi.

Yetkililer, dün Yunanistan genelinde 82 orman yangınının çıktığı bilgisini paylaştı.

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