Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: Getty ]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı.
Edirne'de, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, daha önce meslekten ihraç edilmiş SGK denetmeni C.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin FETÖ ile ilişkili olduğu öğrenildi.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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