Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de izinsiz kazı yapan 2 kişiye suçüstü
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen izinsiz kazı operasyonunda 17 tarihi obje ele geçirildi.
Niğde'de, polis ekipleri, Yenice Mahallesi'nde metruk bir binada izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kullandığı aletlere el koyan ekipler, 17 tarihi objeyi Niğde Müzesine teslim etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı Niğde
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