Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında, Tatvan'dan Bitlis istikametine giden tur otobüsüne gece saatlerinde "dur ihtarında bulunuldu.

Otobüs sürücüsünün ihtara uymaması üzerine yapılan takip sonucu tur otobüsü, Tatvan Devlet Hastanesi mevkiinde sürücüsüz olarak park halinde bulundu.

Yapılan kontrollerde otobüsün bagaj bölmesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Otobüs sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Kimliği belirlenen sürücünün yakalanması için çalışmalar devam ederken, yakalanan 55 düzensiz göçmen ise işlemlerinin adından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.