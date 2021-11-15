Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi
[Fotoğraf: AA]
Ülke genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 590 kilogram eroin ele geçirildi. 4 bin 678 şüpheli yakalandı.
Narkotik birimlerince son bir haftada 77 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 4 bin 678 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 590 kilogram eroin, 423 kilogram esrar, 42 kilogram metamfetamin, 7 kilogram skunk, 6 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram afyon sakızı, 6 bin sentetik ecza, 5 bin uyuşturucu hap, 67 tabanca ve tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 92 bin 670 lira ele geçirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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