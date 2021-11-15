Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlı dağlardan sulak alanlara göç
[Fotoğraf: AA]
Mevsim şartları nedeniyle otlakların azaldığı Iğdır'da, büyükbaş hayvanlar sulak alanlara girerek beslenmeye çalışıyor.
Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle besiciler hayvanlarını yaylalardan indirdi.
Kış mevsimine girilmesiyle otlakların azaldığı Ağrı Dağı bölgesinde de karınlarını doyuramayan bazı büyükbaş hayvanlar sulak alanlara indi.
Bir metreden fazla dip balçığının olduğu sulak alanın içine giren büyükbaş hayvanlar, buradaki taze otlarla besleniyor.
Hayvanların bataklıktaki beslenme mücadelesi zorlu koşullarda sürmeye devam ediyor.
Etiketler: Iğdır
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