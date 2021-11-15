Yokuşbaşı Mahallesi'nde 62 yaşındaki Orhan Yalçın idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak boş arsadaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Araçta sıkışan sürücünün 60 yaşındaki eşi Hatice Yalçın itfaiye ekibince çıkarıldı.

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan karı kocadan Hatice Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Yalçın'ın ise tedavisi devam ediyor.