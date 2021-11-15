Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yokuşbaşı Mahallesi'nde 62 yaşındaki Orhan Yalçın idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak boş arsadaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Araçta sıkışan sürücünün 60 yaşındaki eşi Hatice Yalçın itfaiye ekibince çıkarıldı.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan karı kocadan Hatice Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Yalçın'ın ise tedavisi devam ediyor.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Samsun'da bir depoda yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz