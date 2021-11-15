Yangın, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi Boğalı Sokak üzerindeki 2 apartmanın arsından bulunan depoda meydana geldi.

Deponun üstündeki baca girişine kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar depoda bulunan inşaat yalıtım köpüklerine geldi.

Köpüklerin alev almasıyla birlikte depodaki birçok eşya ve motosiklet yanmaya başladı.

Evlere sıçramadan söndürüldü

Yangının şiddetinin artmasıyla birlikte motosikletin benzin kutusu patladı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112'yi aradı. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri depoda önce söndürme, sonra da soğutma çalışması yaptı. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay anını anlatan bir mahalle sakini, “Bir evdeydik. Bir patlama duyduk. Sonra da dumanları gördük. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Çok şükür yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan alan depo olarak kullanılıyordu. Motosiklet ve bazı eşyalar içerideydi” dedi.