Yangın, İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi Boğalı Sokak üzerindeki 2 apartmanın arsından bulunan depoda meydana geldi. Yangının çıktığı deponun üstündeki baca girişine kaynak yapıldığı esnada sıçrayan kıvılcımlar depoda bulunan inşaat yalıtım köpüklerini tutuşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Motosikletin benzin kutusu patladı

Köpüklerin alev almasıyla birlikte depoda bulunan birçok eşya ve motosiklet yanmaya başladı. Yangının şiddetinin artmasıyla birlikte motosikletin benzin kutusu patladı.

Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri 112'ye ihbarda bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine kısa sürede ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri depoda önce söndürme sonra da soğutma çalışması yaptı.

Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Olay anını anlatan mahalle sakinleri, "Evdeydik ve bir patlama sesi duyduk. Sonra da dumanları gördük. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Çok şükür yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan alan depo olarak kullanılıyormuş. Motosiklet ve bazı eşyalar içerideydi. Yan tarafta da mantar üretimi yapılıyor" dedi.

Olayın ardından depoda bulunan birçok eşya ve depo kullanılamaz hale geldi.