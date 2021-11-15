Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü camide incelemelerde bulundu. Güler, çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi camiyi yeniden ibadete açmak istediklerini söyledi.

Kentin tarihi ve kültürel mirası olan yapılara sahip çıkarak Ordu'da restorasyon çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Güler, "Eski adıyla Bayramlı Camii, Hacıemiroğulları Beyliği zamanında 1380-1390 yıllarında yapılan bir eserdir. Burası Müslümanların ilk ibadet faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerlerden bir tanesi. O bakımdan bizim için çok önemli." dedi.

“Geçmişle olan bağımızı güçlendirmeliyiz”

Güler, atıl durumda bulunan camiyi aslına uygun şekilde tekrar canlandırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah yakın zamanda bu çalışmalarımızı bitireceğiz. Amacımız burayı sadece restore etmek değil, aynı zamanda ibadete açmak. Yaptığımız çalışmalarla geçmişle gelecek arasında bir bağ kurarken onların varlıklarını gelecek nesillere de aktarmaya çalışıyoruz. Buradaki çalışmaları bir an evvel hizmete alarak geçmişle olan bağımızı güçlendirmek istiyoruz."