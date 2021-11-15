Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların çekildiği kavgada T.K, H.Ş, B.Ş, H.K, H.Ş, Ş.Ç, F.C, Ö.K. ve M.A. hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Şüpheliler hakkında tedavilerinin ardından işlem başlatılacak.