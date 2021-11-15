Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ Kapaklı'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakların çekildiği kavgada T.K, H.Ş, B.Ş, H.K, H.Ş, Ş.Ç, F.C, Ö.K. ve M.A. hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Şüpheliler hakkında tedavilerinin ardından işlem başlatılacak.
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