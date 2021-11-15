Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca, 10 Kasım'da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik Balıkesir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, 273 bin 762 uyuşturucu hap bulundu.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, 13 Kasım'daki ikinci operasyonda, İstanbul'da tespit edilen bir araç ve 3 depoda 2 milyon 91 bin 936 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Suç örgütünün elebaşı ve yardımcısı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.