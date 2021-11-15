Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da iş yerine pompalı tüfekle saldırı
[Fotoğraf: DHA]
Sincan'da kimliği belirsiz bir kişi, aralarında husumet bulunan kişinin iş yerine pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Sincan'da meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi, husumetlisinin iş yerinin önüne pompalı tüfekle gelerek rastgele ateş etmeye başladı.
İş yerinin önünde bulunanlar sağa sola kaçarak, kendilerini korumaya çalıştı.
Bir ara iş yerine girerek de ateş eden saldırgan, dışarıya çıkıp, birkaç kez daha ateş ettikten sonra uzaklaştı.
Olayda ölen ve yaralanan olmadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Ankara Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
2 ilde 2 milyon 365 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz