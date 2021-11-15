Denizli’nin Honaz İlçesinde Orhan Yalçın idaresindeki hafif ticari araç, köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkarak şarampolde bulunan ağaca çarptı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Orhan Yalçın ve eşi Hatice Yalçın’ı çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan Hatice Yalçın hayatını kaybetti. Eşi Orhan Yalçın’ın ise sağlık durumu iyi.