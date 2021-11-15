Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 14:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı, eşi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Denizli’de köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkarak kaza yapan otomobildeki kadın, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.
Denizli’nin Honaz İlçesinde Orhan Yalçın idaresindeki hafif ticari araç, köpeğe çarpmamak için kontrolden çıkarak şarampolde bulunan ağaca çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Orhan Yalçın ve eşi Hatice Yalçın’ı çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan Hatice Yalçın hayatını kaybetti. Eşi Orhan Yalçın’ın ise sağlık durumu iyi.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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