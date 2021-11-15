Kaza, Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi.

Otomobil sürücü S.T. aracı ile İstanbul’dan Tekirdağ’a doğru seyir halindeyken başka bir aracın yan yoldan kara yoluna çıkması sonucu araca çarpmamak için yolun orta bölümünde bulunan kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü S.T. ve araçta yolcu olarak bulunan B.D. yaralandı. Kazaya sebep olan araç sürücüsü ise arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye götürdü.

Kayıtlar incelendi, sürücü bulundu

Olay yerinde araştırmalarını yapan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olay yerinden kaçan aracın peşine düştü. Kamera ve PTS kaydı incelemesi neticesinde araç sürücüsü M.Ö. tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilecek.

Hastaneye sevk edilen yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.