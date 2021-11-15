Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Denizli'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
Denizli'de, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan bir kişinin kent merkezindeki bir ikamette bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan kişi hakkında FETÖ üyeliğinden 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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