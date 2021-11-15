Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp kamyonunun altında kaldı, yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Belediyede temizlik işçisi olarak çalışan 52 yaşındaki Salim Otuk, Doğanbeyli Mahallesi'nde çöpleri topladığı sırada geri manevra yapan kamyonun altında kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Otuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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