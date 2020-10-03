Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ firarisi yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı, Zonguldak'ta adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan F.T, 1 Ekim'de Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan'a deniz yoluyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kente getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, şüphelinin 4 yıldır firari olduğu öğrenildi.
Etiketler: zomguldak Yunanistan FETÖ firarisiSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 14:56
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