Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına araç kundakladıkları ve örgüt üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Eylül'de akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa'da 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, PKK adına faaliyette bulunan ve örgüt mensuplarını kara yoluyla Yunanistan'a kaçıran kişiler oldukları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 30 Eylül'de düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul pkk operasyonu gözaltı tutuklamaSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 14:43
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