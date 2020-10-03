Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
İzmir'in Aliağa ilçesinde Pınarcık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
2 helikopter ve 5 arazözle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: orman yangınıSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 13:28
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