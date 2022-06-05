Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik güçlerince gözaltına alınan H.U, H.S, A.S, T.G. ve İ.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan H.U, H.S. ve İ.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri tarafından 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalanmıştı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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