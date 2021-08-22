Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası İpsala ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ç., M.Ç. ve İ.K.'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığına getirildi.
Etiketler: Terör Örgütü FETÖ Terörle Mücadele Edirne
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