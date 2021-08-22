Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 15 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da yaklaşık 3 ay içerisinde 15 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart-26 Haziran'da Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak detaylı inceleme başlatan ekipler, 8 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli de serbest kaldı.
Son Haberler
- 11:50
- 11:30
- 11:28
- 11:43
- 11:17
Sıradaki Haber
Güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere karşı tetikte
Yükleniyor lütfen bekleyiniz