Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart-26 Haziran'da Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak detaylı inceleme başlatan ekipler, 8 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli de serbest kaldı.