Türkiye-İran sınırında Afgan göç akınına karşı tedbirler arttırıldı. Hudut birliklerine komando ve polis özel harekat takviyesi yapıldı. Ekipler gündüz olduğu gibi gece de tetikte.

Hudut birlikleri, özel ekipmanlar sayesinde sınır bölgesinde bir ihlal durumu olduğunda anında harekete geçiyor.

Tüm önlemlere rağmen bir şekilde sınırı geçmeyi başaranlar da takip ediliyor.

Şehir içinde de istihbarat çalışmaları devam ediyor.

Metruk evler tercih ediliyor

Düzensiz göçmenlerin sınırı geçmeyi başarabilirlerse saklandıkları evlere şok evi deniyor. Göçmen kaçakçıları özellikle terk edilmiş metruk evleri bu amaç için seçiyor.

Emniyet ekipleri bu evlerden birini tespit ederek operasyon düzenledi. TRT Haber ekibi de bu operasyonu takip etti.

Son operasyonda, Van İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde 25 Afganistan ile Pakistanlı 1 organizatör yakalandı.