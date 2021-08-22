Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Bölge illerinden Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 37, Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı, Erzurum ile Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olacak.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji
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