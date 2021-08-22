Bölge illerinden Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık Tunceli'de 37, Erzincan'da 34, Iğdır'da 33, Ağrı, Erzurum ile Kars'ta 28 ve Ardahan'da 26 derece olacak.