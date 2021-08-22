Haber Giriş: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 22 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı.
Çubuk-Şabanözü kara yolu Çubuk Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında R.Y. yönetimindeki minibüs ile Ö.G. idaresindeki otomobil, A.T.'nin kullandığı minibüs ve M.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerden A.T. ve R.Y. ile araçlardaki 8'i çocuk 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Çubuk-Şabanözü kara yolunda yaklaşık 1 saat trafik durdu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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