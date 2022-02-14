Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.İ.G. ve Ö.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
Son Haberler
- 17:51
- 17:51
- 17:27
- 17:26
- 17:29
Sıradaki Haber
Taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz