Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltında
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, kaçak kazı yaparken yakalanan 11 şüpheli gözaltına alındı, tarihi eser kalıntılarına da el koyuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1. derece sit alanı olan Altınyaka Mahallesi Başgöz mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler S.Ö, O.Ş, Y.S, R.Ö, D.K, M.B, E.B, Y.T, H.A, H.K. ve C.A'yı iş makinesiyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.
30 metre derinliğinde çukur açmışlar
Şüphelilerin 30 metre derinliğinde ve 15 metre genişliğinde açtıkları çukurdan sütun ile sütun başı kalıntıları çıkardıkları belirlendi.
Tarihi eser kalıntılarına el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kazıda kullandıkları iş makinesi ve malzemelere de el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçak Kazı
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