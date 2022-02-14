Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 80'e ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da etkili olan yağışlar Gölköy Barajı'na yaradı. Geçen yıl şubat ayında yüzde 29 olan doluluk seviyesi, bu yıl yüzde 80'e yükseldi.
Kentte son bir ayda etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle barajı besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debisi arttı.
Yağışların etkisiyle barajda geçen yıl şubatta yüzde 29 olan su seviyesi, bu yıl yüzde 80 olarak ölçüldü.
Aralıklarla devam eden yağışlarla barajdaki su seviyesinin daha da artması bekleniyor.
Etiketler: Sağanak Kar Yağışı
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