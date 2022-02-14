Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu
[Fotoğraf: AA]
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Çiçekçilerde de 14 Şubat yoğunluğu yaşanıyor. Sevgisini çiçekle göstermek isteyenler en çok kırımızı gülü tercih ediyor.
Güller, laleler, orkideler...
Hediye için en çok onlar tercih edildi. Sevgiyi anlatmanın yolu yine çiçekçilerden geçti.
Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediye çiçek oluyor
14 Şubat Sevgililer Günü'nde de en çok ziyaret edilen adres yine çiçekçiler oluyor
Geçen yıl salgın tedbirleri dolayısıyla 14 Şubat'ta telefon ve internet üzerinden sipariş alan çiçekçiler bu yıl müşterileriyle buluştu.
Gülün tanesi 25-50 lira arasında satılıyor
En çok tercih edilen çiçek kırmızı gül oldu. Çiçekçiler Sevgililer Günü için özel tasarımlar da satıyor.
Gülün tanesi 25 ila 50 liradan satılıyor.
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