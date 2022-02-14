Güller, laleler, orkideler...

Hediye için en çok onlar tercih edildi. Sevgiyi anlatmanın yolu yine çiçekçilerden geçti.

Sevgililer Günü'nde en çok tercih edilen hediye çiçek oluyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde de en çok ziyaret edilen adres yine çiçekçiler oluyor

Geçen yıl salgın tedbirleri dolayısıyla 14 Şubat'ta telefon ve internet üzerinden sipariş alan çiçekçiler bu yıl müşterileriyle buluştu.

Gülün tanesi 25-50 lira arasında satılıyor

En çok tercih edilen çiçek kırmızı gül oldu. Çiçekçiler Sevgililer Günü için özel tasarımlar da satıyor.

Gülün tanesi 25 ila 50 liradan satılıyor.