Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 32 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen 19 adrese operasyon düzenlendi.
Ekipler, 380 gram metamfetamin, 247 sentetik uyuşturucu ecza hap, 75 gram kubar esrar maddesi, tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Samsun Uyuşturucu Narkotik
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