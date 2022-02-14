Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli'de, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, H.T. adlı kişinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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