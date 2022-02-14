Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın Muradiye ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir taksiyi durdurdu.
Narkotik köpeği ile takside yapılan aramada, yolcu R.K.'nin valizinde 394 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 170 lira sahte para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli R.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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