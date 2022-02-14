İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede Erzurum-Aşkale kara yolu üzerinde durumundan şüphelendikleri Samet B. idaresindeki 61 JD 205 plakalı araç ile arkasından gelen Mehmet U. yönetimindeki 41 UP 465 plakalı araçları durdurdu.

Samet B'nin kullandığı araçta, bagaj kısmına binenlerin de aralarında bulunduğu 10 düzensiz göçmen ile Mehmet U'nun kullandığı araçtaki 6 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki aracın sürücüsü de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerden 14'ü Aşkale Geri Gönderme Merkezine, küçük yaşta olduğu tespit edilen 2'si ise Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kişi başı 1000 dolar karşılığında anlaşmışlar

Türkiye'ye kaçakçılar aracılığıyla giriş yapan göçmenlerin, bir ay Van'da ikamet ettikten Sakarya'ya gitmek üzere sürücülerle kişi başı 1000 dolar karşılığında anlaşarak yola çıktıkları öğrenildi.

Sürücüler Samet B. ile Mehmet U. ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı organizasyonu yapma" suçundan tutuklandı.