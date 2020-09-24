İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar terör örgütü PKK'nın Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.

Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.