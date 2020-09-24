Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı terörist yakalandı
2015 yılından bu yana terör örgütü PKK'da faaliyet gösteren, örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan bir terörist yakalandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ağustos ayına kadar terör örgütü PKK'nın Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı.
Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.
Etiketler: Yunanistan PKKSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 13:34
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