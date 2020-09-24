İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki Hasdal-Kemerburgaz karayolunda 120 kilometre hızla seyir eden hafriyat kamyonu sürücüsü, yol üzerinde makas atarak ilerledi.

Yolda seyir eden başka bir sürücü tarafından kamerayla görüntülenen hafriyat kamyonu sürücüsünün makas attığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntüyü çeken sürücü 120 kilometre hızla gitmesine rağmen hafriyat kamyonuna yetişemedi.

Görüntüler otomobil sürücüsünün kamyonu geçmesiyle son buldu.

Açık kalan kapak tehlike saçtı

Öte yandan Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu arka kapağı yarı açık vaziyette ilerlerken görüntülendi.

Kaya parçaları yüklü hafriyat kamyonunun yarı açık kapakla ilerlediği anlar kameraya yansıdı.