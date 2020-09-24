Koronavirüsle mücadelede İzmir'de gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, salgının başladığı mart ayında vaka sayılarında ikinci sırada yer alan kentin, mevcut tabloda en kötü 15 il arasında olmadığına işaret etti.

Nüfusu İzmir'e yakın illerle mukayese edildiğinde de durumun iyi olduğunu aktaran Köşger, "Sayılarda özellikle son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında düşme var. Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor" diye konuştu.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının olağanüstü gayret gösterdiğini, rakamların iyiye gitmesinin kimseyi rehavete itmemesi gerektiğini dile getiren Köşger, İzmir'in mevcut durumundan daha iyi günleri, yaz aylarının başında yaşadığını anımsattı.

"Temaslılara da test yapıyoruz"

İzmir'de sağlık hizmetlerinin verilmesi ve yatak sayısı bakımından bir sıkıntının gözükmediğini ifade eden Köşger, 445 filyasyon ekibinin canla başla çalıştığına işaret etti.

"Filyasyon anlamında İzmir'in bir farkı da temaslılara da test yapılması. Bu, hızlı yayılmayı engeleyen bir durum." diyen Vali Köşger, bütün kamu görevlilerini, salgının yayılmasını önlemek adına seferber ettiklerini, denetimleri sıkı tuttuklarını dile getirdi.

İzmir'de karantina kararı alınan vatandaşlar için üç öğrenci yurdunun tahsis edildiğine dikkati çeken Köşger, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle yurtta kalan vatandaşın bulunmadığını, daha ziyade ailesine bulaştıracağı endişesiyle evde kalmak istemeyen ve kalacak yeri olmayan 18 hastanın ağırlandığını bildirdi.

"İzmir'de vakaların yaş ortalaması 38"

Vali Köşger, İzmir İl Hıfzıssıha Kurulu'nun diğer illere göre daha hızlı kararlar aldığını, bu anlamda Türkiye'ye örnek olduğunu da kaydetti.

İlave tedbire ihtiyaç duyulduğu noktada gecikmeksizin karar alacaklarını aktaran Vali Köşger, "Ama gerekiyorsa bu kararlar hafifletilebilir de. İzmir'de durum iyileşirse bazı tedbirler kaldırılabilir" ifadelerini kullandı.

İzmir'de COVID-19'a yakalanan vatandaşların ortalama yaşının 38, vefatların yüzde 76'sının ise 65 yaş üstünde olduğuna değinen Köşger, özellikle belli yaşın üstündeki vatandaşların kendilerini koruma ve kişisel izolasyon noktasında daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın 15 gün biraz sabredip, gereksiz sosyal ilişkilerden kaçınıp, kendilerini izole etmeleri, maske, temizlik ve mesafeye riayet etmeleri, özellikle temaslı olan vatandaşların biraz daha dikkatli olmaları durumunda, sayıların, sıfırlanmasa bile minimum seviyelere çekilebileceğini düşünüyorum. 15 gün sabredeceğiz, gayret edeceğiz, temastan kaçınacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, gereksiz sosyal ilişkilere dikkat edeceğiz. Artık keyfe keder işlerden kaçmamız lazım. Vatandaşların, zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmaktan kaçınmalarını, kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmelerini tavsiye ediyoruz."