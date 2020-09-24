Antalya'nın Kaş ilçesine inen domuz sürüsü, Çerçiler mevkisinde görüldü. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan 2 grup halindeki domuz sürüsü, ana caddelerde gezindi.

Domuz sürüsünün şehre indiğini gören vatandaşlar, sürüyü cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Cep telefonu ile görüntülemeyen noktalarda, domuzlar vatandaşların evlerinin önündeki sebzelere zarar verdi. Meyve ağaçlarının dallarını kırdı.

Kaş İlçesi’ne bağlı Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ali Çırak, kendisine ait olan bir kampa gelen “Hüsnü” adını verdiği domuzla muhabbet etmeye çalıştı. Domuz ise muhtarın sözlerine aldırış etmeden bulduğu yiyecekleri yemeye devam etti.

Demre'de de domuz sürüsü görüldü

Domuz sürülerinin şehire indiği bir başka ilçe de Demre oldu.

Demre ilçe merkezine bağlı Büyük Kum Mahallesi Kum Dağı mevkisinde bir domuz sürüsü görüldü.

Mahalledeki köpekler domuzlara havladı. Köpeklerin havlamalarına karşı ana domuz, yavrularını korudu. Bir süre ilçede gezinen sürü daha sonra ormana doğru yol aldı.

Vatandaşlar domuzlardan rahatsız

Hem Kaş hem de Demre ilçesinde vatandaşlar domuz sürülerinden rahatsız olduğunu ifade etti.

Domuz sürülerinin meyve ağaçlarına ve sebze bahçelerine zarar verdiğini ifade eden vatandaşlar, özellikle Demreli seracıların büyük korku yaşıdığını belirtti.