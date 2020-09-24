Haber Giriş: Kaynak: AA
TİHEK başvurusuyla "dumansız koğuşa" kavuştu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), kaldığı koğuşta sigara içilmesinden rahatsız olan hükümlünün sigara içmeyen mahkumların bulunduğu koğuşa alınmasını sağladı.
Cezaevinde bulunan bir hükümlü, sigara kullanan kişilerle aynı koğuşta kalmaktan rahatsız olduğunu, sigara içmeyenlerin yer aldığı bir koğuşa geçmek istediğini belirterek TİHEK'e başvurdu.
Başvuruyu incelemeye alan TİHEK, "uzlaşma" yoluna gidilerek mağduriyetin giderilmesini kararlaştırdı, hükümlünün talebini cezaevi yönetimine bildirdi.
Yapılan görüşmelerin ardından cezaevi yönetimi, talebi kabul ederek, başvuranı sigara içmeyenlerin bulunduğu bir koğuşa yerleştirdi.
Etiketler: cezaevi tihek tihek başvuruSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:20
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