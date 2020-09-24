Cezaevinde bulunan bir hükümlü, sigara kullanan kişilerle aynı koğuşta kalmaktan rahatsız olduğunu, sigara içmeyenlerin yer aldığı bir koğuşa geçmek istediğini belirterek TİHEK'e başvurdu.

Başvuruyu incelemeye alan TİHEK, "uzlaşma" yoluna gidilerek mağduriyetin giderilmesini kararlaştırdı, hükümlünün talebini cezaevi yönetimine bildirdi.

Yapılan görüşmelerin ardından cezaevi yönetimi, talebi kabul ederek, başvuranı sigara içmeyenlerin bulunduğu bir koğuşa yerleştirdi.