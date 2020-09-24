Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmaris'te tedbirlere uymayan 8 firmanın faaliyetleri durduruldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.
İçmeler, Armutalan ve Siteler mahallelerinde 3'ü süresiz, 8 işletme kapatıldı.
Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçesiyle işlem yapılan 8 işletmeyi mühürledi. İşletmelerden 5'ine, birer gün kapatma cezası verildiği öğrenildi.
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