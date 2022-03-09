Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan PKK şüphelisi M.Ö, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2 gün önce yakalanmıştı
M.Ö, iki gün önce güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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