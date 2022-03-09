Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmaray seferleri uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihlerinde saat 02.00'ye kadar yapılacağını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir."
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle #Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir.— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) March 9, 2022
Etiketler: Kar Yağışı Marmaray Ulaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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