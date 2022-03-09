Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İGA'dan yolculara "kar" uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, 10 ve 11 Mart tarihlerinde bileti olan yolcuları, kentte etkili olacak kar yağışı nedeniyle alana gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri konusunda uyardı.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, sosyal medya hesaplarından, kar yağışı nedeniyle yolcuların havalimanına gitmeden önce uçuş bilgilerini kontrol etmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Paylaşımda, "10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz" denildi.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Kar Yağışı
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