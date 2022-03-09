Kocaeli'de zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Muallim mevkisinde Muhammet E. idaresindeki iş makinesi, Güllü G. yönetimindeki otomobil, Yunus K'nin kullandığı pikap ile Ahmet T. idaresindeki tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kazada yaralanan Ahmet T. ve Güllü G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tır devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Tırın devrilmesi sonucu yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, Ankara yönünde de trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
İstanbul istikametindeki araçlar, yan yollara yönlendiriliyor.
Ekiplerin önlem aldığı bölgede, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.