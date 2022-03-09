Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu ve altın toptancılarını "takoz" adı verilen sahte külçe altınla yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen suç örgütüne operasyon başlattı.

Yürütülen 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların kimlik bilgileri ve bulunduğu adresleri belirleyen ekipler harekete geçti.

Altın eritmek için kullanılan kimyalasallar ele geçirildi

Ankara, Antalya, Konya, Uşak ve Batman'daki 9 kuyumcu ve altın toptancısını aynı yöntemle dolandırdıkları belirlenen 7 zanlı, Ankara, Antalya ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve atölye olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, 40 farklı kuyumcu adına düzenlenmiş sahte fatura, altın yapımında kullanılan malzemeler, 1 bilezik yapma aparatı, 2 büyük oksijen tüpü ve altın eritmek için kullanılan kimyasal sıvılar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Zanlıların, gittikleri illerde iş yeri kiraladıkları, vitrinlerine imitasyon altın koyarak dükkanlarına kuyumcu izlenimi verdikleri belirlendi.

Daha önce kuyumculuk yaptıkları ortaya çıktı

Açacakları kuyumcu dükkanına ürün almak istediklerini söyleyerek bölgedeki kuyumcularla tanışan zanlıların, güven kazandıktan sonra alışveriş karşılığında sahte külçe altınla ödeme gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Dolandırıcılar ayarını değiştirdikleri hassas teraziyle 100 ila 150 gram eksik tartım yaptıkları, mağdurların dolandırıldıklarını anlamaları üzerine sahte kuyumcuya geri döndüklerinde boş dükkanla karşılaştıkları öğrenildi.

Suç örgütü üyelerinden 4'ünün daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı ve detaylı mesleki bilgisine sahip olduğu belirlendi.

Külçe altın sertifikalarını dolandırıcılıkta kullanmışlar

Zanlıların kuyumcu ve altın toptancılarına verdikleri sahte takoz altınları profesyonelce yaptıkları, gerçek külçe altınlar üzerinden sertifika çıkardıkları ve bunlara uygun nitelikte sahtesini yaparak mağdurlara verdikleri tespit edildi.

Yakalanmamak amacıyla sürekli farklı şehirlere seyahat eden zanlıların, aralarında yaptıkları görüşmelerde, dolandırıcılık eylemlerini "vurgun" olarak nitelendirdikleri, vurgun gerçekleştirecekleri yerlerle ilgili aralarında plan yaptıkları, para paylaşımında anlaşmazlığa düştükleri ve tartıştıkları da polisin tespitlerine yansıdı.