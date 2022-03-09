Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Dur" ihtarından kaçan araçtan 15 bin paket kaçak sigara çıktı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç polis ekiplerince yakalandı. Araçta yapılan aramada 15 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Tuzluca ilçesi yolunda yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucu, kaçak sigaraları taşıdığı belirlenen aracın sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayıp ters yönden kaçmaya çalıştı.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık Polis
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